В январе 2020 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 495 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 33,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 23,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 69,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 20,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 3,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 9,4% от общего ввода по области.