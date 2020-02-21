По итогам 2019 года в Гомельской области доля неиспользуемых площадей государственного имущества составила 1,1%, (с учетом законсервированных площадей – 2,2%), что является самым низким показателем в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, одним из показателей эффективности использования государственного имущества является удельный вес неиспользуемых площадей.

По информации комитета «Гомельоблимущество», в собственности Гомельской области находятся здания, сооружения, изолированные помещения общей площадью 14,1 млн кв. м, из которых 90% используется владельцами имущества самостоятельно (12,8 млн кв. м); 7,8% – сдается в аренду или передано в безвозмездное пользование (1,1 млн кв. м); 2,2% – не используется (0,3 млн кв. м).