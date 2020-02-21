22-23 февраля в Полоцке пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин "Я сама", организованная проектом ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города" при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в проекте «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, принять участие в бесплатной бизнес-школе могут как начинающие, так и уже опытные предпринимательницы. Регистрацию необходимо пройти онлайн на сайте проекта ясама.бел.

В программе обучения восемь блоков, охватывающих самые важные вопросы: от поиска идеи для бизнеса до создания личного стиля и самопрезентации. В качестве экспертов школы организаторы привлекли практикующих бизнесвумен, которые на личном опыте знают, с какими трудностями сталкиваются женщины, решившие создать свое дело.

Бизнес-школа "Я сама" в Полоцке станет пятой по счету – с ноября прошлого года бесплатные семинары проекта успешно прошли в Минске, Витебске, Горках и Могилеве. Обучение уже прошли около 300 участниц из более чем 20 городов со всей страны.

Проект "Малые города" уже хорошо знаком жителям Полоцка и Новополоцка – бесплатные бизнес-семинары уже неоднократно проходили в регионе и каждый раз неизменно пользовались большим успехом. В этот раз организаторы поделятся с участницами не только знаниями по развитию деловых навыков, но и помогут побороть страхи и внутренние убеждения, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе.

«В прошлом году ПРООН в Беларуси совместно с группой по применению поведенческих методов провели исследование, согласно которому главная причина, по которой женщины не создают свое дело – это недостаток уверенности в своих силах. При разработке программы бизнес-школы мы учли основные барьеры, которые необходимо преодолеть женщинам, чтобы стать успешной в бизнесе. Кроме того, мы прислушивались к пожеланиям участниц предыдущих мероприятий и постарались сделать обучение максимально эффективным. Судя по отзывам на уже прошедших бизнес-школах, у нас это получилось», – сказала Марина Калиновская, руководитель проекта "Малые города".

Работа по поддержке женского предпринимательства в проекте "Малые города" началась осенью прошлого года. Бизнес-школа в Полоцке станет последней в серии обучающих семинаров, однако в марте участниц со всех областей соберут на большой фестиваль женского бизнеса в Минске. Регистрация на все мероприятия проекта идет на сайте ясама.бел.