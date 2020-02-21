В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 1,2 млн. тонн грузов, или 93,9% к январю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 130,4 млн. тонно-километров, или 99,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовались 14,7 млн. человек, или 95,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 91,8 млн. пассажиро-километров, или 98,9% к уровню января 2019 г.