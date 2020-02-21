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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛО НА 0,8%
17:10 21.02.2020
В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 96,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к январю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 91,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к соответствующему периоду предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 18,9 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в январе 2019 г., молока – 53,9 тыс. тонн (на 0,2% больше), яиц – 25 млн. штук (на 4,5% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 17,9 тыс. тонн и по сравнению с январем 2019 г. увеличилось на 2,2%, молока произведено 52,1 тыс. тонн (на 0,5% больше), яиц – 22,6 млн. штук (на 4,3% больше).
На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 522,8 тыс. голов, в том числе коров – 172,2 тыс. голов. Численность свиней составила 214 тыс. голов, что на 0,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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