ЭКОНОМИКА РБ

КНИГОИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЮТ В 21-Й ВИЛЬНЮССКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

17:03 21.02.2020 Белорусские книгоиздатели и полиграфисты принимают участие в 21-й Вильнюсской книжной ярмарке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства информации, на национальном стенде Беларуси представлены книжные новинки, тематические издания, посвященные Году малой родине, 75-летию Великой Победы, произведения классиков белорусской литературы. В день открытия белорусского стенда состоялась презентация книги «99 знаменитых мест Беларуси» издательства «Адукацыя і выхаванне». В этом году на ярмарке представлено 358 экспонентов из 9 стран. В течение четырех дней в пяти тематических выставочных залах пройдет более 400 мероприятий – презентации, автограф-сессии, творческие мастерские, дискуссионный клуб, выставки книжных иллюстраторов.