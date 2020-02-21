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ЭКОНОМИКА РБ


КНИГОИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЮТ В 21-Й ВИЛЬНЮССКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ
17:03 21.02.2020

Белорусские книгоиздатели и полиграфисты принимают участие в 21-й Вильнюсской книжной ярмарке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства информации, на национальном стенде Беларуси представлены книжные новинки, тематические издания, посвященные Году малой родине, 75-летию Великой Победы, произведения классиков белорусской литературы.

В день открытия белорусского стенда состоялась презентация книги «99 знаменитых мест Беларуси» издательства «Адукацыя і выхаванне».

В этом году на ярмарке представлено 358 экспонентов из 9 стран. В течение четырех дней в пяти тематических выставочных залах пройдет более 400 мероприятий – презентации, автограф-сессии, творческие мастерские, дискуссионный клуб, выставки книжных иллюстраторов.
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