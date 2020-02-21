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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛО НА 3,4%
16:51 21.02.2020
В январе 2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 761,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе промпроизводство в горнодобывающей промышленности составило в январе 217,5%, в обрабатывающей промышленности – 98,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 88,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99%.
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