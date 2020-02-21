На 1 февраля в Минске применяют упрощенную систему налогообложения порядка 87,7 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,9 тыс. организаций и 62,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 9,3%.

От данной категории плательщиков поступило 118,0 млн. рублей, в том числе от организаций – 82,6 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 35,4 млн. рублей.