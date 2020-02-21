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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ УСН ПРИМЕНЯЮТ 63,7% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16:45 21.02.2020
На 1 февраля в Минске применяют упрощенную систему налогообложения порядка 87,7 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,9 тыс. организаций и 62,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 9,3%.
От данной категории плательщиков поступило 118,0 млн. рублей, в том числе от организаций – 82,6 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 35,4 млн. рублей.
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