Крупные компании стали участниками партнерских программ, которые Национальный центр маркетинга МИД Беларуси разработал с целью всесторонней поддержки Национального павильона Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, официальным партнером белорусского павильона в выставочном проекте стала Dana Holdings - европейская инвестиционная и строительная компания, которая входит в список World Finance TOP 100 и известна в Беларуси как застройщик жилья.

Банком-партнером Национального павильона на ЭКСПО-2020 стал Банк БелВЭБ, занимающий ведущие позиции в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности государства и клиентов. Банк поддерживает корреспондентские отношения с широким кругом иностранных банков и традиционно удерживает на рынке Республики Беларусь позиции клирингового банка по расчетам в иностранной валюте для банков-резидентов.

Также в партнерских программах приняли участие лидер в сфере белорусского ритейла торговая сеть «Евроопт» и предприятие концерна «Белнефтехим» — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», один из крупнейших в СНГ производителей стекловолокна и продукции на его основе.

Партнерские пакеты на ЭКСПО 2020 — это не только обеспечение комплексного маркетингового продвижения компаний-партнеров в течение всего периода работы Национальной экспозиции (с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года), дополнительные преференции участия в деловых программах мирового форума.

Партнеры Национального павильона нашей страны в самом масштабном выставочном проекте современности получают, в первую очередь, уникальную возможность сделать большой вклад в репутационный капитал и будущее своей компании.

Всемирная выставка ЭКСПО-2020 пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ). Свое участие в выставке уже подтвердили 190 стран. Организаторы ожидают более 25 млн посетителей.