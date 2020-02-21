ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА БЕСПЛАТНЫЕ «СЫРНЫЕ ФУРШЕТЫ»
16:27 21.02.2020

В Минске пройдут «сырные фуршеты» в оживленных местах.

«Савушкин продукт» будет угощать эксклюзивными «Сырами из Александрии» посетителей торговых центров и супермаркетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве PR Vision, сырные дегустации открыты для всех желающих. В ближайшие дни (21 и 22 февраля) их будут проводить в гипермаркетах BIGZZ на Боровой и Логойском тракте, 56, «Корона» в Уручье и «Грин» в Дана Молл. Попробовать эксклюзивные сыры можно бесплатно до 14 марта включительно в разных магазинах города.

На «фуршетах» предложат три вида особых сыров ручной работы из «Александрии» – Янтарный, Рубиновый и Алмаз. Каждый из них со своим характером. Как и благородные сорта из Франции и Италии, они готовятся вручную и созревают от 2 до 12 месяцев. Помимо отборного молока и закваски, в их состав входит овечья липаза – фермент, который лучшие сыроделы применяют для создания сыров для гурманов – с пикантным вкусом и насыщенным послевкусием.

«В Минске появится новая традиция сырных фуршетов. Каждый желающий сможет прикоснуться к культуре создания крафтовых сыров и попробовать их бесплатно. В Италии гордятся небольшими сыродельнями, где с любовью готовят каждую головку сыра. Схожее производство действует и в Беларуси – в городском посёлке Копысь, где и рождаются «Сыры из Александрии». Подобные сырные «фуршеты» - прекрасная возможность попробовать разные сорта сыра и выбрать свой», – пояснили в компании «Савушкин продукт».

Сырные «фуршеты» пройдут в разных местах. Так, 28-29 февраля они пройдут в «Короне» на Кальварийской и в ТЦ «Замок», в «Соседях» на Долгиновском тракте, 178 и в магазине «Минск» на Московском шоссе, 4а, 6-7 марта – в «Гиппо» на Партизанском проспекте, 150а и в «Короне» на Денисовской, а 13-14 марта – в гипермаркете Green на Притыцкого, 156, в «Гиппо» на Горецкого. 2 и в «Евроопте» на Монтажников, 2.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.02.2020
валюта курс
EUR 2.3885
USD 2.2120
RUB 3.4401
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3885 +0.0098
USD 2.2120 +0.0072
RUB 3.4401 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3900 2.3900
USD 2.2110 2.2140
RUB 3.4330 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 21.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0830
EUR/RUB 69.4000 69.6000
USD/RUB 64.2500 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте