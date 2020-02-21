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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 676,8 МЛН РУБЛЕЙ
16:19 21.02.2020
Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Могилевской области (ВРП) за январь в текущих ценах составил 676,8 млн. рублей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это 98,7% к уровню января 2019 г.
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