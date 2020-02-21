Договоренность о более активном применении механизма биржевых торгов при реализации и закупках продукции достигнута по итогам семинара, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) на базе концерна «Белгоспищепром» 19 февраля 2020 г.

По словам начальника управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Елены Малиновской, биржа может стать эффективным инструментом для выхода предприятий концерна на новые высокомаржинальные рынки.

«Биржевые торги мы рассматриваем в первую очередь как возможность получить доступ на перспективные рынки стран «дальней дуги», где есть платежеспособный спрос на продукцию наших предприятий. Это тот «голубой океан», в освоении которого нам действительно пригодилась бы помощь биржи», – считает Елена Малиновская.

В этой связи первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков заявил, что биржа помогает не только диверсифицировать экспортные поставки, но и создавать необходимую конкурентную среду.

«Биржевой механизм отлично работает даже на рынках, где у ваших предприятий есть собственная дилерская сеть и пул постоянных покупателей. Мы тесно сотрудничаем с деловыми кругами многих стран мира, а в некоторых у нас аккредитованы биржевые брокеры. Кроме того, мы поддерживаем постоянный контакт практически со всеми зарубежными товарными биржами. Поэтому в дополнение к уже имеющимся у вас крупным покупателям мы всегда можем привлечь еще ряд более мелких компаний. В результате конкуренция усилится, а белорусские экспортеры получат дополнительную выгоду за счет роста цены. Так что биржевые торги одинаково эффективны как на новых, так и на традиционных рынках», – уверен Андрей Новиков.

В рамках семинара также обсужден вопрос расширения номенклатуры товаров, закупаемых предприятиями концерна «Белгоспищепром» на биржевых торгах. В частности, представители сахарных заводов выразили заинтересованность в закупке известнякового камня и семян сахарной свеклы, а предприятия масложировой отрасли заявили о готовности приобретать канцелярские принадлежности, компьютерную технику, стройматериалы и другую продукцию в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ.

Как сообщает сайт БУТБ, в мероприятии приняли участие топ-менеджеры ведущих предприятий концерна: ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Гомельский жировой комбинат», ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и ОАО «Городейский сахарный комбинат».