Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) Могилевской области в 2019 году составили 104,3% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 59,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 28,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,9%.