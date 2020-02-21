В 2019 году объем экспорта резидентов СЭЗ «Минск» составил 1,315 млн долларов США, увеличившись на 18% по сравнению с 22018 годом.

Как сообщает сайт СЭЗ, продукция экспортируется в 80 стран мира.

На новых производствах создано более 1,5 тыс. рабочих мест (132% к уровню 2018 г.). За отчетный период привлечено 92 млн. долл. США инвестиций, уплачено налогов, сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 342 млн. рублей (121% к 2018 г.).

В 2019 году администрация СЭЗ «Минск» зарегистрировала 17 новых компаний-резидентов. В частности, можно отметить такие проекты как организация производства специализированных стальных контейнеров для транспортировки грузов различными видами транспорта в Молодечно, производство антивандальных приборов учета расхода воды в Жодино, производство деревянных дверей и окон по скандинавской технологии в Борисове.

Среди приоритетных задач администрации СЭЗ «Минск» на 2020 год и среднесрочную перспективу является освоение территории СЭЗ «Минск» в районе Фаниполя. Точкой роста для развития данной территории станет строительство электрической подстанции «Черкассы» и газопровода высокого давления, а также необходимых для их функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Уже сейчас идет поэтапное освоение территории – 12 резидентов СЭЗ ведут здесь производственную деятельность, еще 4 компании проходят стадии согласования и получения земельных участков. Стоит отметить, что в соответствии с разработанным детальным планом на территории СЭЗ в районе Фаниполя определены более 50 инвестиционных участков (размером от 1,2 до 11,2 га) общей площадью порядка 190 гектаров, которые предназначены для реализации новых инвестиционных проектов.