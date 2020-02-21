В Минске официально объявили о начале продаж магистрального тягача для международных автомобильных перевозок – Ford F-MAX. Договор между компаниями «Трансконсалт Сервис» и Ford Trucks сегодня официально подписан в Минске в ходе презентации новинки.

Для Ford Trucks Беларусь – это единственная страна в Восточной Европе, где еще не был представлен новый седельный тягач Ford F- MAX.

Буквально два года назад с этой моделью производитель начал активно выходить на европейские рынки, и за это короткое время точки продаж и обслуживания были организованы во всех европейских странах. Сразу после своего дебюта на выставке IAA’2018 в Ганновере магистральному тягачу Ford F-MAX был присужден титул International Truck of the Year ‘ 2019. Награда ITOY в мире грузовиков означает ровно то же самое, что «Оскар» в киноиндустрии или Нобелевская премия в науке.

«Почему мы сотрудничаем с компанией Ford? Мы гордимся тем, что нашей компании было предложено партнерство в качестве эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в Беларуси. Компания по достоинству оценила стратегические стремления «Трансконсалт Сервис», наш эффективный инструментарий регулярного менеджмента, богатый опыт продаж и обслуживания грузовых автомобилей. Обе стороны готовы объединить свои усилия для завоевания белорусского рынка. Нашей совместной целью является вхождение в топ-7 импортируемых на белорусский рынок брендов в течение последующих двух лет», - сообщил председатель Совета директоров компании «Трансконсалт Сервис» Всеволод Архипов.

Презентовать новинку в Минск приехал также сам вице-президент компании Серхат Турфан. Именно он подписал эксклюзивный договор на дистрибуцию с компанией «Трансконсалт Сервис», а также подчеркнул, что надеется добиться большого успеха на белорусском рынке.

«Мы создаем автомобиль с нуля уже 60 лет. И за это время достигли очень высокого уровня производства. У нас есть представительства более, чем в 20 странах. Мы гордимся тем, что в прошлом году предложили нашим клиентам альтернативные виды топлива, а также автопилоты. Эти технологии мы активно внедряем вместе с нашими партнерами по всей Европе», - заявил вице-президент компании Ford Trucks Серхан Турфан.

Напомним, что сервисная сеть в Беларуси уже налажена и представлена двумя СТО: в Бресте и Минске. А гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовики Ford F-MAX смогут пройти на более чем 200 авторизованных СТО в странах ЕС и СНГ.

«Для нас важно стать успешными на белорусском рынке. Ваше географическое положение очень выгодное, так как через Беларусь проходит большое количество международных путей. Мы планируем охватить весь белорусский рынок и в скором времени появимся в Гродно, а дальше в Витебске и Гомеле, – поделился планами региональный директор по развитию в России и Беларуси компании Ford Trucks Бахадир Коч.

Инженеры Ford Trucks провели огромную работу для того, чтобы сделать грузовик удобным и практичным. Например, пол в кабине ровный, а внутренняя высота позволяет стоять в полный рост, салон оснащен большим количеством вещевых отсеков (спроектированы по принципу багажных полок авиалайнеров) и даже резиновой накладкой на двери, чтобы водитель мог комфортно оставить там сменную обувь (такой нюанс учтен только в Ford F-MAX). Под кабиной – 12,7-литровый 6-цилиндровый дизельный мотор Ecotorq мощностью 500 л.с. собственной разработки. Благодаря привлекательной цене, отлаженному сервису и быстрому доступу к запчастям грузовики Ford успешно завоевывают долю рынка в России и странах Европейского союза, хорошо продаются на Ближнем Востоке, включая такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.