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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ БЕЛАРУСИ ОТ УМЕНЬШЕНИЯ В РОССИИ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ В $420-430 МЛН
15:27 21.02.2020
Александр Лукашенко оценил потери Беларуси от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн. Об этом он заявил 21 февраля на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.
"После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т, - это примерно $420-430 млн, которые мы теряем", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо", - заявил он.
При этом Лукашенко сослался на заявление российского президента, что компенсация будет произведена за счет российских компаний.
"За счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать", - добавил Лукашенко.
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