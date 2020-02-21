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ЭКОНОМИКА РБ


ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 12,1%
15:10 21.02.2020

В январе 2020 г. оптовый товарооборот в Гродненской области составил 161,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,9% к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот в январе 2020 г. составил 394,9 млн. рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,2 рублей против 11,1 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,8% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 342,8 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 17,7 млн. рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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