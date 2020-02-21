|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 12,1%
15:10 21.02.2020
В январе 2020 г. оптовый товарооборот в Гродненской области составил 161,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,9% к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот в январе 2020 г. составил 394,9 млн. рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,2 рублей против 11,1 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,8% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 342,8 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 17,7 млн. рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2020
Курсы в банках
на 21.02.2020
Конвертация в банках
на 21.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте