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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТАРИФОВ И УСЛУГ
14:59 21.02.2020

Мобильный оператор life:) изменяет стоимость и условия обслуживания некоторых тарифов и услуг

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 3 марта на некоторых тарифах и услугах будет увеличена абонентская плата. При этом с учетом роста потребления услуг изменения будут сопровождаться увеличением трафика и минут, включенных в тарифы.

В частности, тариф «Шейк» будет включать 500 минут во все сети и 10 ГБ, стоимость - 13,90 руб/мес. На Шейк+ количество минут во все сети увеличится до 600, абонплата останется без изменений.

В январе тариф «Голос 2» стал лучше: в нем есть безлимитные звонки во все сети и безлимит на Telegram, WhatsApp, BiP. Абонентская плата в марте увеличивается на 1 рубль ― до 9,90 руб/мес. Голос 1 останется без изменений.

На тарифе «Стоо» абонплата увеличится на 1,50 руб. и составит 11,50 руб/мес.

В октябре 2019 тариф «Льготный» стал лучше: добавились Копилка минут и 1 ГБ трафика. В марте повышается абонентская плата ― 1,90 руб/мес.

Изменятся также архивные тарифы. Например, на «Шейк 2» объем трафика увеличится с 6 до 16 ГБ, стоимость тарифа ― до 16,90 руб/мес. На тарифе S абонплата также меняется на 1 рубль ― 10,90 руб/мес, количество трафика возрастет до 5 ГБ.

Для дополнительных услуг меняется стоимость только на пакеты минут: 10 минут во все сети на сутки ― 0,49 руб.; 10 минут в другие сети на сутки ― 0,49 руб. Безлимит во все сети на месяц (для тарифов «Шейк») ― 6 руб.

С 28 февраля по 4 марта включительно не будут приходить SMS о сроке действия услуг и необходимости оплаты.

Для абонентов, которые пользуются предложениями со скидкой, абонплата не изменится.
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