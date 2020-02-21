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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЗАКУПИЛА 160 ТЫС. ТОНН РОССИЙСКОЙ НЕФТИ У ТРЕЙДЕРОВ БЕЗ ПРЕМИИ С ПЕРЕВАЛКОЙ В ЛИТВЕ
14:55 21.02.2020
Беларусь закупила 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве.
«Нефть российская. Но купили у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость - коммерческая тайна. Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии», - заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Как сообщает портал belchemoil.by, в марте в Клайпеде (Литва) ожидают два танкера нефти для Беларуси. Нефть будет поставляться в страну железнодорожным транспортом.
Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки. В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси. Вся нефть из этой партии сорта Johan Sverdrup перерабатывается в ОАО «Нафтан».
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