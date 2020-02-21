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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,5%
14:36 21.02.2020
В консолидированный бюджет Минской области за январь 2020 года поступило 396,6 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 159,0 млн. рублей, в местные бюджеты – 237,6 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в текущих ценах платежи выросли на 1,5%, или на 5,7 млн. рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость - 181,5 млн. рублей, или 45,8% в доходах консолидированного бюджета, подоходному налогу - 84,5 млн. рублей (21,3%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 60,0 млн. рублей (15,1%), налогу при упрощенной системе налогообложения - 30,1 млн. рублей (7,6%), акцизам – 11,1 млн. рублей (2,8%).
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