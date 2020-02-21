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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УЧАСТИВШИХСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ
14:14 21.02.2020
В последнее время участились случаи мошенничества в интернете: пользователям приходят сообщения на электронную почту от имени национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» о выигрыше нового смартфона Samsung Galaxy S10.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для получения «выигрыша» мошенники предлагают выбрать подарочную коробку, затем перейти по указанной в сообщении ссылке, подтвердить свои данные, заплатить 5 рублей за доставку ценного подарка.
В связи с этим РУП «Белпочта» сообщает, что никаких розыгрышей ценных призов не проводит и просит своих клиентов быть бдительными и игнорировать подобного рода сообщения. Эти сообщения — мошенничество со стороны неизвестных лиц. Информация обо всех акциях РУП «Белпочта» публикуется только на официальном сайте предприятия. Также не следует передавать неизвестным сведения о своих банковских карточках.
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