В последнее время участились случаи мошенничества в интернете: пользователям приходят сообщения на электронную почту от имени национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта» о выигрыше нового смартфона Samsung Galaxy S10.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для получения «выигрыша» мошенники предлагают выбрать подарочную коробку, затем перейти по указанной в сообщении ссылке, подтвердить свои данные, заплатить 5 рублей за доставку ценного подарка.

В связи с этим РУП «Белпочта» сообщает, что никаких розыгрышей ценных призов не проводит и просит своих клиентов быть бдительными и игнорировать подобного рода сообщения. Эти сообщения — мошенничество со стороны неизвестных лиц. Информация обо всех акциях РУП «Белпочта» публикуется только на официальном сайте предприятия. Также не следует передавать неизвестным сведения о своих банковских карточках.