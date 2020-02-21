В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 155,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2019 г. в сопоставимых ценах на 8,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 151,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 9,2% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 26 тыс. тонн, что на 6,9% больше, чем в январе 2019 г., молока произведено 109,6 тыс. тонн (на 7,5% больше), яиц – 35,9 млн. штук (на 14,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 25 тыс. тонн и по сравнению с январем 2019 г. увеличилось на 7,6%, молока произведено 108,3 тыс. тонн (на 7,7% больше), яиц – 32,4 млн. штук (на 15,9% больше).

На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 689,2 тыс. голов, или 99,6% к уровню 1 февраля 2019 г., в том числе коров – 223 тыс. голов (100,1%). Численность свиней составила 582,2 тыс. голов, что на 11,2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.