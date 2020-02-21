В Витебской области зарегистрировано 31370 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8558 организаций и 22812 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, к прошлому году их количество увеличилось на 1063, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 1153, организаций - уменьшилось на 90.

Поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году возросло в действующих ценах на 7,9 млн. рублей, или на 15,0%, и составили 60,4 млн. рублей.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 7,3 млн. рублей или на 16,3% и составили 51,7 млн. рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 0,6 млн. рублей или на 17,8% и составили 8,7 млн. рублей.