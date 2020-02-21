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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 15%
13:28 21.02.2020
В Витебской области зарегистрировано 31370 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8558 организаций и 22812 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, к прошлому году их количество увеличилось на 1063, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 1153, организаций - уменьшилось на 90.
Поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году возросло в действующих ценах на 7,9 млн. рублей, или на 15,0%, и составили 60,4 млн. рублей.
По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 7,3 млн. рублей или на 16,3% и составили 51,7 млн. рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 0,6 млн. рублей или на 17,8% и составили 8,7 млн. рублей.
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