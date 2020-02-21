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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЛЕСХОЗОВ МИНСКОГО ГПЛХО ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛИ 34 МЛН РУБЛЕЙ
12:50 21.02.2020

Инвестиции в основной капитал лесхозов Минского ГПЛХО за 2019 год составили 34 млн рублей. Такая информация прозвучала на расширенном заседание коллегии Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, на котором подведены итоги работы за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, значительная доля в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает техническое перевооружение деревообрабатывающих производств (39%) и лесозаготовительной техники (25%).

В настоящее время в объединении функционирует 19 постоянных лесных питомников общей площадью 385,1 га. Имеется 117 теплиц общей площадью 4,23 га.

Выращено 106,5 млн штук стандартного посадочного материала для лесокультурного производства, или 262% к плану, в том числе 4,3 млн штук посадочного материала с закрытой корневой системой.

Увеличение объемов выращивания посадочного материала позволило повысить выручку от ведения питомнического хозяйства с 995 тыс. рублей в 2018 году до 2,1 млн рублей в 2019 году.

По итогам работы за 2019 год звание «Образцовый питомник» присвоено Борисовскому опытному, Логойскому, Любанскому и Стародорожскому опытному лесхозам.

В 2019 году получено доходов от охотхозяйственной деятельности в сумме 1,65 млн рублей (или 124% к уровню 2018 года).

На всех видах рубок заготовлено древесины в объеме 4,4 млн куб. м (115% от установленного задания и 106% к уровню 2018 года).

В деревообрабатывающих производствах лесхозов переработано 1,3 млн куб. м древесины, из которой 430 тыс. куб. м переработано дров на щепу.

Произведено щепы в объеме 679 тыс. куб. м, из которых 280 тыс. куб. м реализовано на экспорт.

Лесхозы за 2019 год приобрели 5 харвестеров, 3 форвардера, 15 сортиментовозов МАЗ, 24 трактора МТЗ, 17 машин погрузочно-транспортных и другой лесозаготовительной техники.

По итогам работы за 2019 год в целом по объединению темп роста производительности труда соответствует темпу роста заработной платы.
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