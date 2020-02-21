В январе 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 979,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах – 99,4% к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил 116,2%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9%.