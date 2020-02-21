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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛО В ЯНВАРЕ 979,2 МЛН РУБЛЕЙ
12:45 21.02.2020
В январе 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 979,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах – 99,4% к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил 116,2%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9%.
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