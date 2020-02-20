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ЭКОНОМИКА РБ
ИНВЕСТИЦИИ БМЗ В ОХРАНУ ТРУДА В 2019 ГОДУ ПРЕВЫСИЛИ 3,6 МЛН РУБЛЕЙ
12:14 21.02.2020
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» в 2019 году инвестировало в обеспечение безопасных и здоровых условий труда своих сотрудников 3,6 млн рублей (более 1,7 млн долларов США).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, лидирующие позиции в статье расходов БМЗ на охрану труда в минувшем году заняли закупки спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также проведение медицинских осмотров заводчан и обеспечение медикаментами. На эти цели было направлено более 2 млн рублей (свыше одного миллиона долларов).
На БМЗ также в 2019 году реализовано 60 мероприятий, которые позволили улучшить условия труда более 3 тысяч сотрудников. Например, речь идет об установке и замене сатураторных установок, покупке переносных кондиционеров, обновлении оборудования в комнатах приема пищи. В текущем году данная работа будет продолжена: на заводе запланировано реализовать еще 55 соответствующих мероприятий.
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