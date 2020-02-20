В январе 2020 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 385 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 34,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 12,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 36% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 11,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 5,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 14,7% от общего ввода по области.