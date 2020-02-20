ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 767,0 МЛН РУБЛЕЙ

10:55 21.02.2020 На 1 февраля субъекты малого и среднего бизнеса столицы внесли в консолидированный бюджет 767,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данный круг плательщиков обеспечил 52,1% консолидированных поступлений города Минска. Всего в Минске зарегистрировано 121,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 4,1%.