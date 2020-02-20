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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
10:42 21.02.2020

Распоряжением премьер-министра № 59р от 18 февраля 2020 г. создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, возглавил ее министр экономики Александр Червяков.

Межведомственной рабочей группе поручено проанализировать зарубежный опыт системы поддержки развития отдельных территорий, эффективность действующей системы льгот и преференций для отдельных территорий в республике, а также возможность расширения самостоятельности административно-территориальных единиц в части совершенствования межбюджетных, имущественных и земельных отношений на соответствующей территории.

Кроме того, необходимо выработать предложения о совершенствовании действующей системы поддержки развития территорий с учетом ключевых направлений региональной политики, а также в зависимости от уровня социально-экономического развития регионов и подходов к размещению производительных сил, в том числе: о поэтапном упразднении неэффективных и невостребованных льгот; о разработке механизмов сотрудничества органов местного управления городов областного подчинения, одноименных районов и городов в планировании и обеспечении развития территорий на уровне агломераций; об определении механизмов поддержки отстающих территорий, а также городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более.

Информацию о результатах выполнения указанных поручений необходимо внести в правительство до 31 декабря 2020 г.

Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрия Крутого.
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