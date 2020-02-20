ЭКОНОМИКА РБ

ОБЪЕМ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 758,2 МЛН РУБЛЕЙ

10:33 21.02.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области в текущих ценах составил 758,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это 99,4% к уровню января 2019 г.