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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКИ В РОССИЮ И ПОЛЬШУ НА II КВАРТАЛ
09:51 21.02.2020
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси сообщило о видах разрешений на международные перевозки грузов автотранспортом, которые будут распределяться на второй квартал 2020 года.
Согласно информации, распределяются разрешения Российской Федерации на международные перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» категории «кроме перевозок в/из Италии» (1-я категория), «кроме перевозок в/из Италии, Германии» (2-я категория) и «кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии» (3-я категория).
Среди подлежащих распределению разрешений Польши – «двусторонние и транзитные», «транзитные», а также на международные перевозки грузов «в/из третьих стран».
Автомобильным перевозчикам необходимо информировать Транспортную инспекцию на ее официальном сайте в период по 27 февраля включительно о намерении получения разрешений, подлежащих распределению на второй квартал 2020 года.
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