Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) Гродненской области в 2019 году составили 104,9% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.