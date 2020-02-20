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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 2,7%
18:25 20.02.2020
Розничный товарооборот Гомельской области в январе 2020 г. составил 456,9 млн. рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 411,4 млн. рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 21,3 млн. рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 539,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню января 2019 г.
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