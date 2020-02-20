В Минске осуществляют деятельность 137,6 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,6 тыс. организаций и 79,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 245,0 тыс. граждан.

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в январе 2020 года, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «ПАТИО», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», ОАО «Банк БелВЭБ».

Данными организациями уплачено в бюджет 329,2 млн. рублей или практически четверть доходов консолидированного бюджета города.