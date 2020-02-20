В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 6,3 млн. тонн грузов, или 84,2% к январю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2,6 млрд. тонно-километров, или 86,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовалось 20,4 млн. человек, или 92,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 151,1 млн. пассажиро-километров, или 97,9% к уровню января 2019 г.