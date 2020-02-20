|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИЛ В ЯНВАРЕ ПОЧТИ 78% БЮДЖЕТА МИНСКА
18:07 20.02.2020
В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 77,7%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 22,3% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,5%, на физических лиц – 1,5%.
В Минске насчитывается 135,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 1121,4 млн рублей и 328,7 млн. рублей соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2020
Курсы в банках
на 20.02.2020
Конвертация в банках
на 20.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте