В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 77,7%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 22,3% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,5%, на физических лиц – 1,5%.

В Минске насчитывается 135,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 1121,4 млн рублей и 328,7 млн. рублей соответственно.