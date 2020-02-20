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ЭКОНОМИКА РБ


РИЕЛТОРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОДУМАЮТ МЕХАНИЗМ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С СЕРЫМИ МАКЛЕРАМИ
18:03 20.02.2020

Профессиональные сообщества в сфере недвижимости и интернет-ресурсы продумают механизм сотрудничества по обмену информацией для борьбы с серыми маклерами. Такое решение было принято на состоявшейся 14 февраля встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по вопросам размещения ненадлежащей интернет-рекламы о продаже (аренде) объектов недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, темой для обсуждения стала проблема размещения «серыми маклерами» рекламы объектов недвижимости под видом рекламных объявлений физических лиц о продаже (аренде) своих объектов.

Белорусская ассоциация «Недвижимость» предложила на законодательном уровне урегулировать порядок размещения интернет-рекламы о продаже (аренде) объектов недвижимости физическими лицами, в частности, установить обязанность для владельцев интернет-ресурсов истребовать у таких рекламодателей копии документов, подтверждающих их права на рекламируемые объекты недвижимости.

Распространение на интернет-ресурсах рекламы о продаже (аренде) объектов недвижимости лицами, не являющимися собственниками таких объектов, т.е. фактически незаконно осуществляющими риэлтерскую деятельность, нарушает требования пункта 6, абзаца второго пункта 10 статьи 10 Закона Республики Беларусь «О рекламе».

При обсуждении данного предложения участниками встречи были высказаны различные точки зрения, а также предложено решать рассматриваемую проблему в рамках саморегулирования двух отраслей – недвижимости и рекламы. В частности, решено продумать механизм сотрудничества (который в последующем может быть положен в основу соглашения между заинтересованными) по обмену информацией между интернет-ресурсами и профессиональными сообществами в сфере недвижимости в целях выявления ненадлежащей интернет-рекламы о продаже (аренде) объектов недвижимости.

В результате достигнута договоренность, что до 1 марта 2020 г. участники встречи в МАРТ представят соответствующие предложения и информацию, по результатам анализа которых будет выработан алгоритм совместной работы по противодействию не только распространению ненадлежащей интернет-рекламы недвижимости, но и незаконной деятельности в сфере продажи (аренды) объектов недвижимости (при необходимости с участием представителей Министерства юстиции и МВД).

Во встрече приняли участие представители Белорусской ассоциации «Недвижимость», Союза риэлтерских организаций, Ассоциации рекламных организаций, Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств, Ассоциации интерактивной рекламы, а также интернет-ресурсов, специализирующихся на рекламе объектов недвижимости.
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