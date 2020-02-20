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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,6%
18:01 20.02.2020
В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 124,4 млн. рублей, или 97,4% к уровню января 2019 г. в сопоставимых ценах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 116,8 млн. рублей (97,7%).
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 19,5 тыс. тонн, или 98,8% к уровню аналогичного периода, молока – 81 тыс. тонн (95,1%), яиц – 36 млн. штук (102%).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 17,8 тыс. тонн (99,7%), молока произведено 79,1 тыс. тонн (95,1%), яиц – 31,9 млн. штук (101,3%).
На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 653 тыс. голов, или 94,9% к уровню 1 февраля 2019г., в том числе коров – 225,8 тыс. голов (99,7%). Численность свиней составила 342,7 тыс. голов (97%).
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