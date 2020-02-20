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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ КОНДИТЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ НА ВСЕМИРНОЙ КУЛИНАРНОЙ ОЛИМПИАДЕ В ШТУТГАРТЕ
17:56 20.02.2020
Белорусские кондитеры получили 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на Всемирной кулинарной олимпиаде IKA, которая 15-19 февраля проходила в Штутгарте (Германия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, кондитеры из Беларуси представили сложнейшие арт-композиции из шоколада, мастики, марципана, пастилажа и соленого теста с использованием различных техник изготовления.
Во Всемирной кулинарной олимпиаде приняли участие более 2000 кондитеров и кулинаров со всего мира. За 5 дней проведения IKA было приготовлено 22000 блюд.
IKA – это своеобразные Олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере, проводимые раз в четыре года. Принять участие в Олимпиаде большая честь для страны, направляющей свою команду.
Организатор Олимпиады – Всемирная ассоциация кулинаров и кондитеров (WACS) и Штутгарт Мессе.
Напомним, в Олимпиаде-2016 в Эрфурте команда белорусских кондитеров завоевала 5 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовую медали.
Посмотреть отмеченные медалями работы белорусских кондитеров можно на сайте Минсельхозпрода.
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