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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 1,1%
17:55 20.02.2020
Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Брестской области в текущих ценах в январе 2020 года составил 891,7 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, по сравнению с январем 2019 года он уменьшился в сопоставимых ценах на 1,1%
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