ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 1,1%

17:55 20.02.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Брестской области в текущих ценах в январе 2020 года составил 891,7 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, по сравнению с январем 2019 года он уменьшился в сопоставимых ценах на 1,1%