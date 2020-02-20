11 марта 2020 года комитет «Минскоблимущество» на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество» выставляет на продажу объекты недвижимости, расположенные на территории Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», на торги выставляются здание школы с подсобными помещениями и оборудованием в д. Калинино Березинского района, школа в аг. Селиба, столовая в п. Альба Несвижского района и комплекс зданий УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района в аг. Пуховичи.

Все объекты выставляются на торги с понижением начальной цены продажи на 80%.