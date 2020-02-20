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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТАВЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ В МАРТЕ
17:50 20.02.2020
11 марта 2020 года комитет «Минскоблимущество» на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество» выставляет на продажу объекты недвижимости, расположенные на территории Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», на торги выставляются здание школы с подсобными помещениями и оборудованием в д. Калинино Березинского района, школа в аг. Селиба, столовая в п. Альба Несвижского района и комплекс зданий УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района в аг. Пуховичи.
Все объекты выставляются на торги с понижением начальной цены продажи на 80%.
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