Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2019 году составили 105,6% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 2,8%.