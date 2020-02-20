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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 5,6%
17:44 20.02.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2019 году составили 105,6% к уровню 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 2,8%.
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