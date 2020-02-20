В Минске не приняты меры по упорядочению деятельности ЖКХ, в том числе не ликвидировано такое лишнее звено, как жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение (ЖРЭО) со штатом 832 единицы. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов 19 февраля на коллегии КГК, где рассмотрены вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Минска.

По его словам, из прежних функций в ЖРЭО осталась лишь сдача в аренду нежилых помещений, приносящая до 98% дохода, а также управление государственным жилищным фондом. При этом штат ЖРЭО на 20% больше штата заказчиков, контролирующих качество и объемы оказываемых ЖКУ.

В ходе проверки установлено неэффективное и с нарушением законодательства расходование свыше 1 млн. рублей средств бюджета, выделенных на содержание и ремонт жилья, придомовых территорий.

К примеру, на устройство лестницы с пандусами, проложенной от детской площадки к фасаду жилого дома по ул. П.Глебки, использовано 41 тыс. рублей, однако лестница проложена не к подъезду, а ко входу в электрощитовую.

В целом на текущий ремонт 22 лестниц во Фрунзенском районе Минска затрачено почти 400 тыс. рублей. При этом все они выполнены с нарушением строительных норм: перед лестничными маршами отсутствуют тактильные полосы, пандусы не имеют поручней с обеих сторон, не соблюдены нормативы по ширине пандусов и размерам ступеней.

Немало вопросов вызывает расходование средств по созданию контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. В 2018 году Мингорисполком выделил 1,7 млн. рублей на устройство 131 контейнерной площадки, из которых возведена лишь 31 (24%). Затраченные на проектирование 59 площадок средства остались замороженными. В декабре 2019 года из выделенных на эти цели 2,1 млн. рублей освоено лишь 0,4 млн. (19%).

Еще один проблемный вопрос – организации ЖКХ не ставят на бухгалтерский учет закупленные за бюджетные средства материальные ценности.

Так, в Минске заменено 3642 лифта, отработавших нормативные сроки эксплуатации, на что израсходовано 187 млн. рублей бюджетных средств. Однако большинство заказчиков (районные ЖКХ) новые лифты не поставили на учет, не числятся на учете и объекты внешнего благоустройства (малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование). Как следствие, не обеспечивается сохранность такого бесхозного имущества, затруднены планирование и учет расходов средств на его текущее содержание и ремонт.

Еще одна значимая проблема, игнорирование которой может негативно отразиться на качестве обслуживания жилфонда, связана с заработной платой производственных рабочих (хаусмастеров), поскольку она ниже размеров, заложенных в планово-расчетной цене (ПРЦ) на эти услуги. В 2019 году средняя зарплата хаусмастеров не превышала 880 рублей в месяц, а в расчетах ПРЦ она была принята в размере не менее 1000 рублей.

При этом сокращение штатов в сфере ЖКХ в большей степени затронуло не административный состав, а рабочих ЖЭУ (подрядчики ЖКУ). Как результат, высокая текучесть кадров в ЖЭУ: в среднем за 2018 год – 42%, за 2019 год – 36%.

Комитетом госконтроля по итогам проверки выработан ряд предложений, основанных в том числе на изучении опыта сопредельных государств.

По мнению КГК, необходимо создание единого информационно-аналитического программного продукта, где бы учитывалась информация о штатной численности, показателях финансово-хозяйственной деятельности, характеристиках жилфонда, плате за жилищно-коммунальные услуги, графиках капремонта жилья и их выполнения, а также освоения выделенных на эти цели средств.

Целесообразно определить в сфере столичного ЖКХ единую структуру, которая бы обеспечивала не только учет, расчет, начисление платы за ЖКУ, но и ее аккумулирование, проведение расчетов с заказчиками (районными ЖКХ), подрядчиками за оказанные ЖКУ.

Нуждается в совершенствовании система внешнего контроля в сфере ЖКХ. Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы стать создание независимой Жилищной инспекции.