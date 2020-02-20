Цикл образовательных мероприятий для участников студенческого конкурса Startup Heart откроется 22 февраля в БГУ (ул. К. Маркса, 31, ауд. 63. Начало в 11.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университете, в этот день пройдет спикер-сессия с участием представителя фирмы по проектированию, разработке и поддержке программного обеспечения Belitsoft Дмитрия Барайшука и создателя сервиса-анализатора аудиозаписей разговоров Synpatic Ивана Веденина. Они расскажут об эффективных принципах разработки стартапа.

В рамках мероприятия также выступят сотрудники Парка высоких технологий, компании Elinext и Quattro Capital, которые поделятся со слушателями опытом работы над инновационными проектами, их реализацией и продвижением на рынке.

Участниками спикер-сессии может стать любой желающий по предварительной регистрации.

На канале Youtube будет организована онлайн-трансляция семинара.

Кроме того, в БГУ продолжается прием заявок на студенческий конкурс стартапов Startup Heart. Свои проекты могут представить все желающие старшеклассники, студенты и молодые люди до 30 лет. Для этого нужно заполнить заявку.

Финал конкурса состоится 15 апреля.