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ЭКОНОМИКА РБ
ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА STARTUP HEART ОТКРОЕТСЯ 22 ФЕВРАЛЯ В БГУ
17:36 20.02.2020
Цикл образовательных мероприятий для участников студенческого конкурса Startup Heart откроется 22 февраля в БГУ (ул. К. Маркса, 31, ауд. 63. Начало в 11.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университете, в этот день пройдет спикер-сессия с участием представителя фирмы по проектированию, разработке и поддержке программного обеспечения Belitsoft Дмитрия Барайшука и создателя сервиса-анализатора аудиозаписей разговоров Synpatic Ивана Веденина. Они расскажут об эффективных принципах разработки стартапа.
В рамках мероприятия также выступят сотрудники Парка высоких технологий, компании Elinext и Quattro Capital, которые поделятся со слушателями опытом работы над инновационными проектами, их реализацией и продвижением на рынке.
Участниками спикер-сессии может стать любой желающий по предварительной регистрации.
На канале Youtube будет организована онлайн-трансляция семинара.
Кроме того, в БГУ продолжается прием заявок на студенческий конкурс стартапов Startup Heart. Свои проекты могут представить все желающие старшеклассники, студенты и молодые люди до 30 лет. Для этого нужно заполнить заявку.
Финал конкурса состоится 15 апреля.
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