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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОИЛИ В ЯНВАРЕ 250 НОВЫХ КВАРТИР
17:32 20.02.2020

В январе 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 250 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 21,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 12 тыс. квадратных метров общей площади, или 56,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 9,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 5,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,8% от общего ввода по области.
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