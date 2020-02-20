Ситуация в сфере капитального ремонта жилищного фонда Минска вызывает особое беспокойство. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов 19 февраля на коллегии КГК, где рассмотрены вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Минска.

По его словам, за 2019 год ни один из 189 домов, о которых Мингорисполком отчитался как о завершенных капремонтом, не введен в эксплуатацию в полном объеме. Порочная практика представления городскими властями искаженной отчетности о вводе жилья, якобы завершенного капитальным ремонтом, продолжается не первый год.

Как показали проверки, в Минске полноценный ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилья подменяется приемкой лишь первых пусковых комплексов.

Так, в 2019 году отчеты о вводе полной площади якобы завершенных капремонтом 120 домов (65%) основаны на приемке в эксплуатацию только системы газоснабжения (составляет около 4% от сметной стоимости ремонта дома), еще 55 домов (30%) введены по итогам замены систем водоснабжения и канализации (около 10% от сметной стоимости ремонта дома).

Например, ЖКХ Центрального района все 15 домов приняты в эксплуатацию в составе первого пускового комплекса (заменена внутридомовая системы газоснабжения и прочищены вентканалы). А ЖКХ № 2 Фрунзенского района отчиталось о вводе всей площади дома № 38 по ул. Притыцкого, заменив лишь оконные блоки на лестничных клетках (менее 2% сметной стоимости).

Показателен пример капитального ремонта домов №№20 и 22 по ул. Калинина. ЖКХ Первомайского района отчиталось о вводе в эксплуатацию всей площади этих домов еще в 2016 году (пусковыми комплексами). Последующие работы велись в вялотекущем режиме, в полном объеме они так и не завершены (не заменена система отопления).

Есть вопросы и к качеству ремонта. В августе 2019 года в Комитет госконтроля обратились жильцы 5-этажного панельного дома по ул. Брикета (в квартирах низкая температура, растет плесень). Выезд на место подтвердил обоснованность претензий жильцов: коммунальные службы проявили безответственность к качеству работ. Из-за низкого качества строительных работ вынесено 4 предписания Госстройнадзора об устранении нарушений, привлечены к административной ответственности 9 должностных лиц подрядчика. Парадокс в том, что дом отнесен к числу введенных в эксплуатацию в 2019 году.