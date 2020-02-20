ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ

17:23 20.02.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска в текущих ценах составил 2,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах это 100,6% к уровню января 2019 года.