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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В СТРАНЫ АФРИКИ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛ 1,52 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:19 20.02.2020

Экспорт предприятий концерна «Беллесбумпром» в страны Африки в 2019 году составил 1,52 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в 2019 году предприятия концерна осуществили первые поставки продукции в Гану, Камерун, Кению, Нигерию и Марокко.

Освоение же рынков стран Африки предприятия начали с Египта. В эту страну поставки осуществляются уже на протяжении пяти лет и с 2015 года они увеличились в три раза – до 1,2 млн долларов США. Экспортируются в страны Африки в основном бумага, картон и фанера.

С августа 2019 года РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов) начало поставлять в Египет тонированную газетную бумагу (кремового и оранжевого цвета), на которой в Египте печатают Коран. Этой бумаги в прошлом году было поставлено на 461 тыс. долларов США. Как сообщили на предприятии, заказы на текущий год тоже есть. Только в феврале планируется поставить 165 тонн газетной тонированной бумаги в Египет.

Предприятия концерна продолжают экспорт и на иные освоенные в прошлом году рынки африканского континента. Есть все предпосылки, что в этом году объемы поставок прирастут.
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