В январе 2020 г. организациями всех форм собственности столицы построено 1,1 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 70,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 27,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 22,8 тыс. квадратных метров.