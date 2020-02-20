1662,9 тыс. рублей подоходного налога в фиксированных суммах уплатили в бюджет жители Могилевской области, получающие доходы от сдачи другим гражданам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 99 тыс. рублей.

Всего на учете в инспекциях Могилевщины состоит 9 886 таких граждан, что на 574 человека больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество плательщиков состоит в инспекциях Бобруйска – 2574 человека, или 26% от общего количества, Ленинского района – 2361 (23,9%) и Октябрьского района Могилева – 1635 (16,5%). Наименьшее – в инспекциях Быховского района – 273 человека (2,8%), Бобруйского района – 314 (3,2%).